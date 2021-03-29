На телеканале "Санкт-Петербург" появилась новая музыкальная программа

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" стартовал новый музыкальный проект. Программа "В ритме Петербурга" будет выходить каждую пятницу в 23.00, а также в субботу в 18.50 и в воскресенье в 10.10.

Как отмечает пресс-служба телеканала, зрителей ждут встречи с известными исполнителями, много музыки, истории о песнях и любимом городе. Весь контент, начиная от места съемки и заканчивая результатом, авторский, произведен телеканалом "Санкт-Петербург". До этого музыкальных программ "под ключ" телеканал не делал.

Ведущий программы - известный петербургский артист и певец Александр Лушин.

- Такой программы в Петербурге давно не было на наших каналах. Надо, надо, чтобы музыка звучала, чтобы были душевные разговоры о музыке. Вот этого не хватает, мне кажется. Надеюсь, что мы эту нишу заполним, - считает ведущий новой передачи.

В программе уже приняла участие певица Женя Любич.

- Петербург - это ориентир, это маяк. Я здесь себя чувствую дома. И я не хочу уезжать ни в какой другой город, потому что здесь песни пишутся лучше всего, - отметила в эфире певица.