В Архангельске открылась выставка о женщинах средневекового Новгорода

В историко-архитектурном комплексе "Гостиные дворы" в Архангельске открылась выставка "Прекрасное Средневековье. Образ женщины Новгородской земли".

Как сообщила директор Архангельского краеведческого музея Наталья Шпанова, на выставке представлено 910 археологических древностей из богатейшего собрания Новгородского государственного музея-заповедника.

- Выставка наших коллег изначально не задумывалась как передвижная. Но в итоге она стала таковой, потому что другие регионы захотели представить эту экспозицию на своей территории. Мы тоже обратились с такой просьбой. Сначала планировали дополнить выставку своими экспонатами, но в итоге решили, что это будет чисто новгородская тема, которая очень близка Поморью, - пояснила Наталья Шпанова.

Выставка показывает собирательный портрет женщины, которая жила в Новгороде в период с XI по XV век: от особенностей внешности до положения в семье и обществе. В числе самых ценных экспонатов - десять берестяных грамот, которые 70 лет назад стали сенсационным открытием новгородских археологов.

На выставке уникальные грамоты можно не только увидеть, но и услышать: их текст выразительно читают профессиональные артисты Новгородчины. Есть даже любовные послания на бересте: "Что за зло ты против меня имеешь, что в эту неделю ты ко мне не приходил? А я к тебе относилась, как к брату!.. Хочешь ли, чтобы я тебя оставила?" - писала в первой половине XII века молодая образованная новгородка, обладавшая достаточно высоким положением в обществе.

В грамотах также отражены повседневные женские хлопоты - забота о родителях, наставления мужу по хозяйству, опись приданого и даже обида на несправедливые обвинения.

Представить внешний облик средневековых женщин помогут всевозможные ювелирные украшения и детали костюма - кольца, браслеты, бусы, амулеты, пуговицы, тканые пояса, кожаная обувь и многое другое.

- Здесь представлены прекрасные вещи не только скандинавского и финно-угорского, но и византийского происхождения. Много сердолика, потрясающие стеклянные браслеты, похожие на современные дизайнерские творения, подобия косметических наборов, ножницы, игольницы, керамические игрушки - всего не перечислить, - рассказывает директор архангельского музея.

На выставке можно убедиться, что средневековые горожанки знали толк в украшениях. К примеру, они носили колты, которые подвешивались к головному убору на цепочках или лентах. Внутри эти украшения были полыми - исследователи полагают, что внутрь вкладывалась ткань, смоченная душистыми маслами. А височные кольца из тонкой серебряной или бронзовой проволоки носили по-разному: вплетали в волосы, крепили к головному убору, продевали друг в друга, чтобы они цепью свисали вдоль лица. Причем у каждого из племен, населявших Новгородчину, была своя форма такого кольца.

Особенно популярными были лунницы - украшения в виде полумесяца, отражавшие почитание Луны. А медные привески в виде животных и птиц использовали в качестве амулетов. Их добавляли к шейным или нагрудным украшениям, носили на поясе. Самым распространенным в Древнем Новгороде привеском был конек с загнутым вверх хвостом и ушами-колечками.

Выставка в архангельских Гостиных дворах будет работать до конца мая.