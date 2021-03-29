В Новгородской области мальчик провалился под лед и утонул

В городе Чудово Новгородской области ребенок провалился под лед и погиб. Об этом сообщили в региональном СУ СКР.

По предварительным данным, 29 марта трое мальчиков гуляли в центре Чудово. Они решили поиграть на льду одного из городских водоемов, где двое из них провалились в воду. Одному мальчику удалось спастись, второй ребенок утонул.

- Маловишерским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Новгородской области проводится доследственная проверка, - отметили в ведомстве.

Сейчас следователи осматривают место происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.