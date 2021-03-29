Игроки ФК "Ростов" станут героями реалити-шоу "Ростов-на-кону"

Игроки и персонал ФК "Ростов" станут героями реалити-шоу от телеканала "Матч ТВ" на видеоплатформе Premier. Съемки проекта под названием "Ростов-на-кону" стартуют в конце марта.

Как сообщает холдинг "Газпром-медиа", продюсером реалити выступит Тина Канделаки, а ведущим - Нобель Арустамян. По мнению авторов, спорт должен быть доступен российской аудитории во всех средах и во всех современных форматах

"Зритель попадет в ранее недоступное закулисье клуба, игроки и тренерский штаб расскажут, что стоит за каждым футбольным матчем, с какими трудностями они сталкиваются и как их преодолевают, а также поведают о настоящей цене футбольной карьеры", - говорится в пресс-релизе компании.

О выходе первой серии шоу "Ростов-на-кону" пока не сообщается.