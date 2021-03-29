На Кубани передали в суд дело об убийстве пенсионерки и ее внучки

Дело о громком убийстве 61-летней женщины и ее 13-летней внучки в городе Апшеронске направлено в суд с обвинительным заключением. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края, обвиняемый житель Ростовской области частично признал вину.

- Органами предварительного расследования мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 158 УК РФ "Кража" и пунктами "а", "в", "к" части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство двух лиц, в том числе малолетнего, с целью скрыть другое преступление", - говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, 39-летний ростовчанин жил в частном доме в Апшеронске с 61-летней женщиной. В мае 2020 года мужчина украл из дома 37 тысяч рублей. Спустя месяц обвиняемый поссорился с сожительницей и ударил ее ножницами. Свидетелем преступления стала внучка пострадавшей, которая начала кричать, что вызовет полицию. Тогда злоумышленник несколько раз ударил ее тем же предметом. Бабушка и внучка скончались на месте. Тела погибших обвиняемый сбросил в озеро недалеко от дома.

Сейчас мужчина заключен под стражу. Уголовное дело в отношении него будет рассматривать Краснодарский краевой суд.