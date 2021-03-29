Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
29.03.2021,  
09:32
Текст:  Антон Валагин

Подготовку подлодки к стрельбе "Калибрами" показали на видео

В Сети появилось видео работы экипажа российской подводной лодки при подготовке к применению своего главного оружия, крылатых ракет "Калибр".

Тренировка прошла на субмарине Черноморского флота "Великий Новгород".

Подлодки типа "Варшавянка", к которым относится "Великий Новгород" стреляют "Калибрами" из-под воды - через торпедные аппараты.

- Подводная модификация "Калибра" представляет собой ракето-торпеду. Сначала происходит пуск торпеды, затем торпедная часть отделяется и ракета следует воздушным участком, - рассказал "Звезде" командир субмарины Дмитрий Сопин. Экипаж корабля, по его словам, при этом не ощущает никаких толчков или сотрясений - только радость от выполнения поставленной задачи.

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости
Бьет в "яблочко": На Западе оценили испытание ракеты "Циркон"

Радости предшествует быстрая и слаженная работа десятков человек. Подготовка начинается с сирены и команды: "Боевая тревога! Ракетное оружие к бою". Сидящий на рулях боцман направляет подлодку на глубину 50 метров и нужный курс, командиры отсеков докладывают о готовности к стрельбе. Посреди центрального поста стоят командир - как дирижер, он руководит действиями подчиненных.

Кстати, "Великий Новгород" участвовал в реальной боевой работе - в несколько приемов подлодка выпустила по объектам террористов в Сирии 14 ракет.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
видео
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Подводник раскрыл секрет бесшумности "Варшавянки" 10:15
Новую модификацию бронированной машины ZBL-08 показали в Китае 26.03.2021
Поражение саудовского дрона СН-4В зенитной ракетой показали на видео 25.03.2021
ВМФ России
Фото: Владимир Гальперин \ РИА Новости
Красная армия восстановила границу с Румынией 26 марта 1944 года 26.03.2021
"Магадан" взял от "Варшавянки" лучшее и вырос на два поколения 26.03.2021
"Адмирал Горшков" испытает гиперзвуковой "Циркон" в Баренцевом море 25.03.2021
ракеты
Россия нам покажет: NI назвал самое смертоносное оружие парада Победы 25.03.2021
Эпоха "Скада": ракету Р-17 приняли на вооружение 24 марта 1962 года 24.03.2021