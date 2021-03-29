В Крыму перевозивший экскаватор грузовик задел мост на трассе "Таврида"

В Бахчисарайском районе Крыма, на участке федеральной трассы "Таврида" между селами Новопавловка и Скалистое, водитель грузовика не рассчитал высоту перевозимого экскаватора и зацепил путепровод, проходящий над трассой. Об этом сообщает "Росавтодор".

- Результатом происшествия стало повреждение нижнего пояса балки пролетного строения путепровода. Во избежание дальнейшего разрушения принято решение ограничить движение через технологический проезд, - говорится в сообщении. - При осмотре повреждений отмечено разрушение бетона и нарушение целостности несущей арматуры балок.

Очевидцами происшествия стали другие водители, оказавшиеся в этот момент на дороге. Видео было выложено в соцсетях. Высотные габариты проезда путепровода в этом месте - 6,5 метра.

"После проведения диагностики специалисты определят возможность дальнейшей безопасной эксплуатации путепровода, а также сроки и виды восстановительных ремонтных работ", - отметили в ведомстве.

Путепровод служит для проезда сельскохозяйственной техники. После происшествия движение по мосту над трассой временно закрыто. На пропускную способность федеральной трассы "Таврида" инцидент не повлиял.