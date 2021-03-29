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29.03.2021 16:18
Рубрика: Происшествия

В Крыму перевозивший экскаватор грузовик задел мост на трассе "Таврида"

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

В Бахчисарайском районе Крыма, на участке федеральной трассы "Таврида" между селами Новопавловка и Скалистое, водитель грузовика не рассчитал высоту перевозимого экскаватора и зацепил путепровод, проходящий над трассой. Об этом сообщает "Росавтодор".

Фото: ГСУ СК РФ по РК и Севастополю
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- Результатом происшествия стало повреждение нижнего пояса балки пролетного строения путепровода. Во избежание дальнейшего разрушения принято решение ограничить движение через технологический проезд, - говорится в сообщении. - При осмотре повреждений отмечено разрушение бетона и нарушение целостности несущей арматуры балок.

Очевидцами происшествия стали другие водители, оказавшиеся в этот момент на дороге. Видео было выложено в соцсетях. Высотные габариты проезда путепровода в этом месте - 6,5 метра.

"После проведения диагностики специалисты определят возможность дальнейшей безопасной эксплуатации путепровода, а также сроки и виды восстановительных ремонтных работ", - отметили в ведомстве.

Путепровод служит для проезда сельскохозяйственной техники. После происшествия движение по мосту над трассой временно закрыто. На пропускную способность федеральной трассы "Таврида" инцидент не повлиял.

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