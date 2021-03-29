Иммунолог: Рак, диабет и инфаркт не помешают сделать вакцину от COVID-19

Тяжелые хронические недуги не являются противопоказанием для вакцинации против коронавирусной инфекции.

"Больным, в том числе с онкологией, после инфаркта и с высоким давлением, можно прививаться от COVID-19, если заболевание находится не в активной фазе", - рассказал в эфире "Эхо Москвы" вирусолог, иммунолог, глава екатеринбургского НИИ вирусных инфекций "Вектор" Роспотребнадзора Александр Семенов.

Таким пациентам не просто можно, а, напротив - настоятельно рекомендуется - привиться: любая инфекция, и COVID-19 не исключение, способна ослабить организм, дать хроническому недугу шанс на развитие.

Отвечая на вопрос, можно ли делать прививку 60-летнему человеку после двух инфарктов, Александр Семенов отметил, что если на данном этапе давление под контролем и общие показатели в норме, если завершился реабилитационный период, вакцинироваться можно.

"Какое бы заболевание ни было (например, диабет), если вы принимаете вовремя лекарства, контролируете его - противопоказаний нет. Особенно пептидными вакцинами (к которым относится, например, "ЭпиВакКорона"), которые в этом плане наименее реактогенные. Если у вас гипертония, и вы принимаете свое гипотензивное средство, контролируете свое давление - идите и прививайтесь, ничего страшного не будет", - сказал Семенов.

Что касается аутоиммунных заболеваний, то в этом случае делать прививку можно только по показаниям иммунолога - нужно консультироваться с врачом, принять решение может только специалист по каждому конкретному пациенту.

В России зарегистрированы три отечественные вакцины - "Спутник V" Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи министерства здравоохранения РФ, "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак" центра Чумакова РАН.

Вакцина - это искусственный инструмент, которым можно подготовить иммунную систему человека к встрече с настоящим возбудителем болезни. Все три вакцины достигают одной цели - подготовки иммунитета, но различными путями. В зависимости от индивидуальных особенностей пациент, он лучше ответит на ту или иную вакцину.

"Когда закончится пандемия, и мы выйдем в сезонный режим заболеваемости коронавирусом, вакцинация от COVID-19 станет, скорее всего, плановой (как от гриппа). И тогда у врача будет широкий перечень инструментов - он сможет подобрать для каждого пациента, зная его состояние, наиболее эффективный препарат", - говорит Александр Семенов, подчеркивая: в нынешних условиях я рекомендую любую доступную вакцину, которая есть в поликлинике.