На Урале должника выдало объявление о продаже сабвуфера в интернете

Объявление о продаже товаров, которое житель Екатеринбурга разместил в интернете, помогло судебным приставам выйти на должника и взыскать его имущество.

В Верх-Исетском районном отделении находился исполнительный лист о взыскании с горожанина долга по кредиту - одного миллиона трехсот тысяч рублей. У надзорного ведомства имелась информация, что мужчина владеет машиной BMW X-5. Должник при этом долгое время игнорировал судебное решение, по месту регистрации не жил.

Потом на одном из сайтов судебный пристав заметил объявление о продаже сабвуфера - его разместил тот самый должник. Пристав, притворившись покупателем, договорился о встрече, и вручил мужчине требование об аресте автомобиля.

"Должник автомобиль предоставил, был составлен акт описи иномарки в счет долга. Пока BMW останется у должника на ответхранении. По договоренности со взыскателем, ее владелец должен в течение десяти дней со погасить задолженность, иначе машину выставят на продажу", - передает пресс-служба УФССП Свердловской области