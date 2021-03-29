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29.03.2021 13:38
Рубрика: Происшествия

В Челябинске передано в суд дело о причинении ущерба поставщику газа

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

В Челябинске передано в суд уголовное дело директора теплоснабжающей организации, обвиняемого в причинении крупного имущественного ущерба поставщику газа. Следствие установило, что он обманом ушел от оплаты за потребленные ресурсы, сообщили в понедельник в прокуратуре региона.

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- По версии следствия, с января по ноябрь 2018 года руководитель коммунальной организации изготовил документы о якобы произведенной замене оборудования на газовой котельной в связи с аварией, которые свидетельствовали о невозможности оплаты потребленного газа, - рассказала представитель прокуратуры области Наталья Мамаева. - При этом ежемесячно поступающих средств от потребителей тепла и ГВС было вполне достаточно для своевременной оплаты.

Таким образом, при наличии финансовой возможности, обвиняемый отказался от оплаты поставленного газа, ввел в заблуждение ресурсоснабжающую организацию "НОВАТЭК-Челябинск", чем причинил ей ущерб на сумму свыше 10 миллионов рублей.

Теперь коммунальщику грозит до пяти лет принудительных работ, либо лишение свободы на тот же срок со штрафом до восьмидесяти тысяч рублей и последующим ограничением свободы.

Уголовное дело направлено в Курчатовский суд Челябинска для рассмотрения по существу.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск

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