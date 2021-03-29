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29.03.2021 12:04
Рубрика: Общество

В Екатеринбурге зафиксировали первый укус клеща

Текст: Юлия Мякишева (Екатеринубрг)

Еще не сошел снег и не оттаяла земля, а в Свердловской области уже зарегистрирован первый в этом году укус клеща. Пострадавшая - жительница Екатеринбурга, которая в последние две недели не выезжала на природу.

Фото: iStock
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О начале активности клещей в регионе сообщила журналистам заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Анжелика Пономарева.

- 44-летняя женщина живет в одном из центральных районов Екатеринбурга. Она не выезжала из города и не посещала леса, парки и скверы. Ночью она обнаружила присосавшегося клеща и немедленно обратилась в травмпункт одной из местных медицинских организаций. Паразит был извлечен. Так как женщина не вакцинирована против клещевого энцефалита, ей был введен иммуноглобулин, - сказала замглавы ведомства.

Она напомнила, что в том году в это время было зарегистрировано уже шесть случаев укуса людей паукообразными. Первый - 14 марта, а последний - 19 октября. По ее словам, 2020 год характеризовался незначительным снижением сила пострадавших и заболевших клещевыми инфекциями. Тогда в сезон активности паразитов в медицинские организации обратилось больше 31 тысячи пострадавших от присасывания (это на три процента меньше, чем в 2019 году). Клещевой энцефалит подтвердился у 43 человек (в 2,3 раза меньше, чем в 2019-м, но выше среднероссийского показателя в полтора раза). Погиб от инфекции один человек. Так же было зарегистрировано 210 случаев Лайм-боррелиоза.

По прогнозам специалистов Роспотребнадзора, численность клещей в наступающем сезоне будет на уровне средне-многолетних уровней. Количество укусов - как в прошлом году.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург Опасно: клещи

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