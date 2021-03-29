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29.03.2021 14:15
Рубрика: Экономика

Система долговременного ухода за пожилыми людьми заработает в 2022 году

Текст: Елена Манукиян
Фото: istockphoto Фото: istockphoto
Фото: istockphoto

Система долговременного ухода будет запущена на всей на территории России с 1 января 2022 года, заявила замминистра труда и соцзащиты Ольга Баталина в понедельник, 29 марта.

Фото: iStock
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"Сегодня типовая модель долговременного ухода утверждена. Сейчас мы готовим проекты федеральных законов, подзаконные акты, которые будут регулировать ее работу", - сказала она, выступает на круглом столе в Совете федерации. Баталина напомнила, что в этом году предложенная модель уже пилотируется в 24 регионах. При этом еще в 70 регионах утверждены дорожные карты по внедрению стационарзамещающих технологий для пожилых людей, в 49 регионах готовят помощников по уходу (сиделок), в 30 регионах созданы мобильные межотраслевые бригады, которые помогают пожилым людям с доставкой лекарств или продуктов на дом.

Сегодня число граждан старше трудоспособного возраста в стране составляет 9 млн человек, это 23,5% от населения страны. Планируется, что к 2030 году средняя продолжительность жизни россиян составит 78 лет. В числе приоритетных задач государства - увеличение не только продолжительности, но и качества жизни людей.

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