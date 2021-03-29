СМИ: Финк может сменить Тедеско в "Спартаке"

Одним из кандидатов на пост главного тренера "Спартака" является немецкий специалист Торстен Финк. Об этом сообщил в Twitter журналист Sportitalia Джанлуиджи Лонгари.

Финку 53 года, ранее он возглавлял "Аустрию", АПОЭЛ, "Ингольштадт", "Базель", "Гамбург" и "Грассхоппер". В последнее время немецкий тренер возглавлял клуб из Японии "Виссел Кобе". Но в прошлом году он покинул команду.

Ранее СМИ называли претендентом на пост главного тренера Рафаэля Бенитеса.

Тедеско в конце 2020 года заявил, что не будет продлевать контракт со "Спартаком" по семейным обстоятельствам.