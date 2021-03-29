Специальный вариант бронеавтобуса "Федерал-М" появился в Росгвардии

Данный образец техники предназначен для осуществления инженерной разведки и сопровождения войсковых колонн. С его помощью проводится поиск и обнаружение взрывных устройств во время движения.

На борту имеется аппаратура способная эффективно блокировать радиосигналы, посылаемые противником для срабатывания дистанционно управляемых взрывных устройств.

СИМ-4 обеспечивает защиту экипажа, группы разведки и разминирования от обстрела стрелковым оружием, а также при попадании осколков и воздействия других поражающих факторов.

На крыше есть возможность установки станкового пулемета, находящийся за броней личный состав может вести огонь через бойницы.

Согласно материалам, обнародованным на Международных военно-технических форумах "Армия", при разработке "Федерал-М" использовались элементы конструкции популярного у силовиков отечественного вездехода "Урал-4320".

Броневик может вместить до 16 полностью экипированных военнослужащих. Двигатель - 270 л. с. Максимальная скорость по шоссе до 85 км/ч. Запас хода составляет 1100 километров.