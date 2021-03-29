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Тело актера Всеволода Хабарова нашли спустя месяц после смерти

Новости
    29.03.2021, 10:35
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Скончался советский, российский актер кино, театра и ТВ, каскадер Всеволод Хабаров. Об этом в своем Facebook сообщила актриса и сценарист Лариса Бравицкая.

"Последний раз мы виделись несколько лет назад, на встрече однокурсников. Всегда аккуратный, до педантичности, элегантный, модный, в ту, последнюю нашу встречу, он был смущенным, без привычного хабаровского лоска. У Севы наступили тяжелые времена, он бедствовал, подрабатывал где-то охранником, иногда появлялся на экране в эпизодах...

Вчера я узнала, что Севы не стало. Его нашли мертвым в квартире, где он пролежал больше месяца", - написала она.

Причина смерти артиста не называется.

Всеволод Хабаров родился 16 сентября 1953 года. Окончил ВТУ имени Щепкина при Малом театре в 1983-м, а также аспирантуру кафедры пластической выразительности актера. Еще будучи студентом, был приглашен на роли в спектакли Малого театра "Яков Пасынков" и "Мой любимый клоун" (режиссер - Виталий Соломин).

Был педагогом по сценическому движению и пластике. Преподавательской деятельностью занимался больше двадцати лет: ВТУ имени Щепкина, РАТИ( ГИТИС), Театр Юного актера, Институт Современного искусства.

Сниматься начал в первой половине 80-х: "Привет с фронта", "Лучшая дорога нашей жизни", "Первая конная", "Семья вурдалаков", "Глухарь", "Кулагин и партнеры". Самая известная роль - вождь ирокезов Расщепленный Дуб в "Зверобое" Андрея Ростоцкого, близкого друга Хабарова.

Актер, режиссер и сценарист Андрей Ростоцкий трагически погиб в мае 2002-го под Сочи во время выбора натуры для картины "Моя граница", сорвавшись с сорокаметровой высоты.

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