Трудоустроиться в 2020 году смог каждый второй предпенсионер

Почти половина граждан предпенсионного возраста, потерявших работу в 2020 году, были трудоустроены после обращения в службы занятости несмотря на сложную ситуацию на рынке занятости. Об этом сообщила замминистра труда и соцзащиты Ольга Баталина в понедельник, 29 марта, выступая с докладом на круглом столе в Совете Федерации.

"К концу 2020 года на учете службы занятости состояло почти 230 тысяч безработных граждан предпенсионного возраста, это 8% от всей численности безработных россиян. В результате трудоустроились более 45%", - сказала она.

Замминистра также рассказала, что в 2020 году, чтобы оставаться востребованными на рынке труда, 64 тысячи россиян старше 50 лет прошли переобучение в рамках федерального проекта "Старшее поколение". По итогам 93% нашли работу.