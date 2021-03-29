Умер актер из "Семнадцати мгновений весны" Ян Янакиев

Советский, российский актер театра и кино, прославленный артист дубляжа Ян Янакиев скончался в Москве на 95-м году жизни.

Печальное известие появилось в сообществе "Дубляж" на Facebook.

Ян Янакиев (настоящее имя Кристиан Жюль Янакиев-Болиев) родился в 1927 году в Париже. Затем жил в Италии, где его отец, болгарский коммунист, попросивший убежища в СССР, работал в советском торгпредстве.

В 1949-м Ян окончил ВГИК, в 1949-1959 годах работал в Театре-студии киноактера в Москве, с 1959-го - в штате киностудии имени Горького.

На экранах - с 1946-го: "Первая перчатка", французский посол Сегюр в "Адмирале Ушакове", "Анна на шее", "Запасной игрок", "Тихий Дон", "Сказка о потерянном времени", Дольман в "Семнадцати мгновениях весны", "Бегство мистера Мак-Кинли".

Артист участвовал в дубляже и озвучании более двухсот кинолент.