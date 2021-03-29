Новости

Полный курс вакцинации завершили более 340 тысяч петербуржцев 19:19
Путин учредил медаль к 800-летию Нижнего Новгорода 19:18
В Болгарии украли очки со статуи Махатмы Ганди 19:13
Президент Пакистана заразился коронавирусом 18:51
В Беларуси возбудили дело против Тихановской о подготовке теракта 18:50
Видео: Стриженова госпитализирована после падения в прямом эфире 18:46
Вышел финальный трейлер нового фильма Гая Ричи "Гнев человеческий" 18:25
Тинькофф Банк подал иск к МТС на 1,1 миллиарда рублей 18:24
В Москве представили книгу о военных преступлениях на Украине 18:13
Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО проведет 45-ю сессию в Казани 18:07
Гражданин Таджикистана напал с ножом на охранника консульства в Москве 17:55
При крушении вертолета на Аляске выжил чемпион Чехии по сноуборду 17:32
Россия и Узбекистан заявили о планах развивать военное сотрудничество 17:31
Письмо Маккартни об украденном им одеяле уйдет с молотка 17:28
Защитник "Спартака" Маслов покинул расположение молодежной сборной 17:22
Президент Молдавии обратилась в КС для роспуска парламента 17:13
Наставники из нижегородского "Хулиганодома" помогут подросткам 17:10
ЦБ РФ ввел порог в 1,5 тыс. рублей для комиссий за покупки по QR-коду 16:50
К 2030 году в России могут исчезнуть коммунальные квартиры 16:45
В Польше ограничили работу детских садов и яслей 16:39
Бабушка Обамы скончалась в Кении в 99 лет 16:33
Хуснуллин: Правильное ценообразование улучшит российские дороги 16:31
В России разработали новую парашютную систему 16:30
ФСБ сообщила подробности приговора украинскому футболисту Василенко 16:19
Эксперты прогнозируют снижение спроса на вторичное жилье в Москве 16:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
В каких случаях гражданская супруга становится наследницей
В каких случаях гражданская супруга становится наследницей
В апреле вырастут пенсии, пособия и изменится порядок сдачи экзаменов в ГИБДД
В апреле вырастут пенсии, пособия и изменится порядок сдачи экзаменов в ГИБДД
29.03.2021 18:50
Рубрика: В мире

В Беларуси возбудили дело против Тихановской о подготовке теракта

Текст: Юрий Когалов

Генпрокуратура Баларуси возбудила уголовное дело в отношении Светланы Тихановской. Как сообщает БелТА, ее подозревают в подготовке теракта.

МВД Беларуси сообщило о предотвращении двух терактов

"Генеральной прокуратурой на основании материалов, представленных Комитетом государственной безопасности и МВД, в отношении Тихановской и участников так называемой инициативы BYPOL возбуждено уголовное дело за подготовку акта терроризма организованной группой по ст. 289 Уголовного кодекса", - заявил генеральный прокурор республики Андрей Швед.

По его словам, указанная группа лиц несколько дней назад пыталась устроить взрывы и поджоги на территории Минска и других городов страны. Один из задержанных с поличным дал показания протии организаторов и других участников группы.

Генпрокурор обратил внимание, что ответственность за создание опасность для людей организаторы хотели возложить на представителей органов власти.

Фото: REUTERS
Генпрокуратура Беларуси потребовала у Литвы экстрадировать Тихановскую

"Настоящее уголовное дело является еще одним фактом, подтверждающим, что так называемая оппозиция для достижения своих преступных целей по захвату власти не гнушается ничем", - отметил Швед, добавив, что никто не уйдет от ответственности за эти преступления.

В мире экс-СССР Беларусь Обстановка в Беларуси после выборов президента

Главное сегодня

Посол РФ в США намерен вернуться в Вашингтон в ближайшее время
ЦБ РФ ввел порог в 1,5 тыс. рублей для комиссий за покупки по QR-коду
Кудрин предложил распространить пособия по бедности на семьи без детей
В Крыму вынесли приговор украинской шпионке
ВОЗ назвала возможных "посредников" при передаче коронавируса людям
Лавров: У России нет отношений с Евросоюзом
Ле Пен призвала власти Франции закупить "Спутник V"