В Беларуси возбудили дело против Тихановской о подготовке теракта

Генпрокуратура Баларуси возбудила уголовное дело в отношении Светланы Тихановской. Как сообщает БелТА, ее подозревают в подготовке теракта.

"Генеральной прокуратурой на основании материалов, представленных Комитетом государственной безопасности и МВД, в отношении Тихановской и участников так называемой инициативы BYPOL возбуждено уголовное дело за подготовку акта терроризма организованной группой по ст. 289 Уголовного кодекса", - заявил генеральный прокурор республики Андрей Швед.

По его словам, указанная группа лиц несколько дней назад пыталась устроить взрывы и поджоги на территории Минска и других городов страны. Один из задержанных с поличным дал показания протии организаторов и других участников группы.

Генпрокурор обратил внимание, что ответственность за создание опасность для людей организаторы хотели возложить на представителей органов власти.

"Настоящее уголовное дело является еще одним фактом, подтверждающим, что так называемая оппозиция для достижения своих преступных целей по захвату власти не гнушается ничем", - отметил Швед, добавив, что никто не уйдет от ответственности за эти преступления.