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29.03.2021 17:45
Рубрика: Власть

В Госдуме назвали эффект от новых поправок о защите данных граждан

Текст: Татьяна Замахина

Граждане жалуются на звонки от неизвестных, и от такого вмешательства в их жизнь могут помочь изменения в законодательство о персональных данных. Депутаты, как рассказали в Госдуме, собираются участвовать в подготовке инициативы Минцифры к принятию.

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Как ранее сообщалось, министерство предлагает обязать операторов связи запрашивать согласие абонентов на продажу персональной информации. При этом бизнес сможет передавать органам власти обезличенные данные своих клиентов.

Первый замглавы фракции "Единой России", член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев сообщил в комментарии RT, что сигналы от граждан о такой проблеме поступают уже давно. По его словам, люди считают постоянные звонки вмешательством в свою жизнь. И никак не узнаешь, откуда у звонящих персональные данные.

В связи с этим он назвал важным принятие такого законопроекта. "Я думаю, отношение будет самое серьезное, - заявил он, говоря о рассмотрении в парламенте. - Возможно, лепту внесет со своей стороны и депутатский корпус".

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