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29.03.2021,  
12:35
Текст:  Николай Грищенко

В США признали эффективность российских систем РЭБ

Фото: Павел Лисицын \ РИА Новости Фото: Павел Лисицын \ РИА Новости
Фото: Павел Лисицын \ РИА Новости

В США признали потерю превосходства перед Россией и Китаем при проведении операций в электромагнитном спектре. Россия накопила практический опыт радиоэлектронной борьбы, получив за счет этого потенциал для будущего развития.

Фото: Минский завод колесных тягачей
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Аналитики Счетной палаты США считают, что электромагнитный спектр, представляющий собой невидимое боевое пространство, имеет большое значение для военных операций. Ограничение доступа к нему может помешать Пентагону, поэтому контроль над этой сферой так необходим американским военным.

"Мы не единственная глобальная держава, которая понимает важность превосходства в электромагнитном спектре. Потенциальные противники, в том числе Россия и Китай, существенно продвинулись в совершенствовании своих возможностей в сфере борьбы в электромагнитном спектре и использования данного спектра в целом", - цитирует RT директора по вопросам оборонного потенциала и управления в Счетной палате США Джозефа Киршбаума.

Он полагает, что Соединенные Штаты больше не могут быть уверены в своем превосходстве в электромагнитном спектре. Еще в 2009 году разведуправление Пентагона указывало, что российские системы радиоэлектронной борьбы способны подавлять и нарушать работу центров управления, средств связи и разведки. Кроме того, отметил Киршбаум, российские комплексы РЭБ "отличаются высокой мобильностью, что затрудняет противодействие им".

Отметим, что в прошлом году российские военные начали получать модернизированную версию системы радиоэлектронного подавления "Красуха-2О". Одна из главных задач системы - нейтрализация летающих радаров AWACS. Без их помощи не могут атаковать самолеты-невидимки F-22 Raptor и F-35 Lightning II. Мобильные комплексы семейства "Красуха" на дальности до 400 километров обнаруживают и эффективно подавляют бортовые РЛС самолетов противника.

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