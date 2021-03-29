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Видео: Анастасия Решетова упала в обморок на шоу "Ты_Топ-модель"

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    29.03.2021, 20:04
Текст:   Олег Усков
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости

25-летняя российская модель и экс-невеста рэпера Тимати Анастасия Решетова упала в обморок на съемках программы канала ТНТ "Ты_Топ-модель". Тем изрядно напугав сотрудников шоу.

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
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При этом сразу нужно успокоить неравнодушных: с первой вице-мисс Россия 2014 года сейчас все в порядке. И об инциденте она теперь "вспоминает с улыбкой".

Более того, "несмотря на плохое самочувствие", девушка, придя в себя, "быстро восстановилась" и продолжила геройски трудиться в кадре.

Далее отметив, что на пути к премьере программы ее команде, помимо обморока Анастасии, пришлось пройти через массу трудностей и преград. И все ради того, чтобы подарить зрителям "новый формат красоты" и найти "ту самую - красивую, дерзкую, сильную и необычную".

"Обещаю, что это будет самый нескучный проект о моделинге и красоте", - клянется Решетова в социальных сетях.

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