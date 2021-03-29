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29.03.2021 11:25
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 8711 случаев COVID-19 в 84 регионах

Текст: Любовь Проценко
Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 13,1% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 1612
  • 2 Санкт-Петербург 697
  • 3 Московская область 595
  • 4 Нижегородская область 291
  • 5 Ростовская область 242
  • 6 Воронежская область 205
  • 7 Самарская область 200
  • 8 Иркутская область 169
  • 9 Саратовская область 156
  • 10 Свердловская область 143
  • 11 Челябинская область 134
  • 12 Красноярский край 125
  • 13 Пермский край 120
  • 14 Волгоградская область 117
  • 15 Краснодарский край 111
  • 16 Республика Башкортостан 110
  • 17 Пензенская область 106
  • 18 Алтайский край 103
  • 19 Ульяновская область 102
  • 20 Омская область 102
  • 21 Тверская область 99
  • 22 Ленинградская область 98
  • 23 Брянская область 95
  • 24 Курская область 94
  • 25 Кировская область 94
  • 26 Вологодская область 93
  • 27 Тамбовская область 91
  • 28 Республика Карелия 89
  • 29 Ярославская область 89
  • 30 Тульская область 88
  • 31 Липецкая область 87
  • 32 Новосибирская область 87
  • 33 Белгородская область 85
  • 34 Удмуртская Республика 83
  • 35 Оренбургская область 82
  • 36 Архангельская область 79
  • 37 Мурманская область 74
  • 38 Ханты-Мансийский автономный округ 73
  • 39 Республика Крым 73
  • 40 Астраханская область 70
  • 41 Ивановская область 67
  • 42 Владимирская область 67
  • 43 Республика Коми 65
  • 44 Орловская область 63
  • 45 Калужская область 61
  • 46 Тюменская область 61
  • 47 Республика Бурятия 59
  • 48 Забайкальский край 57
  • 49 Рязанская область 53
  • 50 Ставропольский край 53
  • 51 Смоленская область 52
  • 52 Приморский край 52
  • 53 Калининградская область 51
  • 54 Хабаровский край 50
  • 55 Севастополь 49
  • 56 Кабардино-Балкарская Республика 49
  • 57 Кемеровская область 49
  • 58 Республика Дагестан 47
  • 59 Псковская область 46
  • 60 Костромская область 43
  • 61 Республика Чувашия 43
  • 62 Курганская область 41
  • 63 Новгородская область 38
  • 64 Республика Татарстан 38
  • 65 Республика Мордовия 37
  • 66 Республика Саха (Якутия) 26
  • 67 Ямало-Ненецкий автономный округ 24
  • 68 Томская область 24
  • 69 Республика Калмыкия 23
  • 70 Республика Марий Эл 21
  • 71 Карачаево-Черкесская Республика 19
  • 72 Амурская область 19
  • 73 Республика Хакасия 17
  • 74 Республика Северная Осетия-Алания 16
  • 75 Камчатский край 14
  • 76 Республика Адыгея 12
  • 77 Республика Ингушетия 12
  • 78 Чеченская Республика 10
  • 79 Сахалинская область 9
  • 80 Республика Алтай 5
  • 81 Еврейская автономная область 3
  • 82 Чукотский автономный округ 1
  • 83 Магаданская область 1
  • 84 Республика Тыва 1

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 528 543 случая (+0,19%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Ненецкий автономный округ 0%
  • 2. Магаданская область, Республика Тыва 0,01%
  • 3. Республика Алтай 0,03%
За последние сутки подтверждено 293 смерти
  • Москва 49
  • Санкт-Петербург 30
  • Ростовская область 12
  • Московская область 11
  • Краснодарский край 11
  • Нижегородская область 11
  • Красноярский край 10
  • Пермский край 9
  • Свердловская область 9
  • Алтайский край 9
  • Тульская область 8
  • Ленинградская область 7
  • Республика Чувашия 7
  • Самарская область 7
  • Иркутская область 7
  • Новосибирская область 6
  • Волгоградская область 5
  • Саратовская область 5
  • Челябинская область 5
  • Липецкая область 4
  • Республика Башкортостан 4
  • Курская область 3
  • Вологодская область 3
  • Мурманская область 3
  • Псковская область 3
  • Астраханская область 3
  • Пензенская область 3
  • Кемеровская область 3
  • Белгородская область 2
  • Смоленская область 2
  • Тамбовская область 2
  • Ярославская область 2
  • Республика Карелия 2
  • Республика Коми 2
  • Архангельская область 2
  • Республика Крым 2
  • Республика Дагестан 2
  • Ставропольский край 2
  • Республика Мордовия 2
  • Оренбургская область 2
  • Республика Алтай 2
  • Омская область 2
  • Республика Бурятия 2
  • Республика Саха (Якутия) 2
  • Приморский край 2
  • Амурская область 2
  • Хабаровский край 2
  • Ивановская область 1
  • Севастополь 1
  • Кабардино-Балкарская Республика 1
  • Республика Марий Эл 1
  • Удмуртская Республика 1
  • Кировская область 1
  • Тюменская область 1
  • Забайкальский край 1

За весь период по России умерло 98 033 человека.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 7280 человек
  • Москва 844
  • Санкт-Петербург 713
  • Московская область 425
  • Нижегородская область 371
  • Ростовская область 260
  • Челябинская область 199
  • Самарская область 184
  • Воронежская область 179
  • Саратовская область 163
  • Свердловская область 156
  • Республика Карелия 133
  • Пензенская область 133
  • Пермский край 127
  • Республика Башкортостан 126
  • Астраханская область 123
  • Краснодарский край 119
  • Красноярский край 114
  • Тверская область 111
  • Волгоградская область 110
  • Ивановская область 105
  • Ульяновская область 98
  • Кировская область 97
  • Тульская область 90
  • Омская область 84
  • Архангельская область 83
  • Иркутская область 81
  • Брянская область 79
  • Курская область 79
  • Вологодская область 78
  • Ленинградская область 74
  • Удмуртская Республика 73
  • Алтайский край 71
  • Ярославская область 70
  • Ханты-Мансийский автономный округ 66
  • Ставропольский край 57
  • Республика Коми 56
  • Новгородская область 54
  • Карачаево-Черкесская Республика 54
  • Орловская область 53
  • Тамбовская область 53
  • Калужская область 52
  • Республика Адыгея 52
  • Тюменская область 52
  • Кабардино-Балкарская Республика 51
  • Оренбургская область 51
  • Республика Чувашия 47
  • Республика Дагестан 45
  • Рязанская область 44
  • Смоленская область 44
  • Калининградская область 42
  • Владимирская область 41
  • Кемеровская область 41
  • Новосибирская область 41
  • Томская область 41
  • Курганская область 39
  • Приморский край 37
  • Республика Мордовия 36
  • Белгородская область 31
  • Хабаровский край 31
  • Камчатский край 28
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 27
  • Севастополь 26
  • Республика Саха (Якутия) 26
  • Амурская область 26
  • Республика Калмыкия 20
  • Республика Северная Осетия - Алания 19
  • Забайкальский край 16
  • Мурманская область 15
  • Чеченская Республика 14
  • Республика Марий Эл 14
  • Республика Бурятия 13
  • Сахалинская область 11
  • Костромская область 10
  • Липецкая область 9
  • Республика Татарстан 9
  • Псковская область 8
  • Республика Крым 6
  • Республика Тыва 6
  • Магаданская область 4
  • Ненецкий автономный округ 3
  • Еврейская автономная область 3
  • Республика Алтай 2
  • Республика Хакасия 2

За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 146 408 человек.

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