За сутки в России подтверждено 8711 случаев COVID-19 в 84 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 13,1% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 1612
- 2 Санкт-Петербург 697
- 3 Московская область 595
- 4 Нижегородская область 291
- 5 Ростовская область 242
- 6 Воронежская область 205
- 7 Самарская область 200
- 8 Иркутская область 169
- 9 Саратовская область 156
- 10 Свердловская область 143
- 11 Челябинская область 134
- 12 Красноярский край 125
- 13 Пермский край 120
- 14 Волгоградская область 117
- 15 Краснодарский край 111
- 16 Республика Башкортостан 110
- 17 Пензенская область 106
- 18 Алтайский край 103
- 19 Ульяновская область 102
- 20 Омская область 102
- 21 Тверская область 99
- 22 Ленинградская область 98
- 23 Брянская область 95
- 24 Курская область 94
- 25 Кировская область 94
- 26 Вологодская область 93
- 27 Тамбовская область 91
- 28 Республика Карелия 89
- 29 Ярославская область 89
- 30 Тульская область 88
- 31 Липецкая область 87
- 32 Новосибирская область 87
- 33 Белгородская область 85
- 34 Удмуртская Республика 83
- 35 Оренбургская область 82
- 36 Архангельская область 79
- 37 Мурманская область 74
- 38 Ханты-Мансийский автономный округ 73
- 39 Республика Крым 73
- 40 Астраханская область 70
- 41 Ивановская область 67
- 42 Владимирская область 67
- 43 Республика Коми 65
- 44 Орловская область 63
- 45 Калужская область 61
- 46 Тюменская область 61
- 47 Республика Бурятия 59
- 48 Забайкальский край 57
- 49 Рязанская область 53
- 50 Ставропольский край 53
- 51 Смоленская область 52
- 52 Приморский край 52
- 53 Калининградская область 51
- 54 Хабаровский край 50
- 55 Севастополь 49
- 56 Кабардино-Балкарская Республика 49
- 57 Кемеровская область 49
- 58 Республика Дагестан 47
- 59 Псковская область 46
- 60 Костромская область 43
- 61 Республика Чувашия 43
- 62 Курганская область 41
- 63 Новгородская область 38
- 64 Республика Татарстан 38
- 65 Республика Мордовия 37
- 66 Республика Саха (Якутия) 26
- 67 Ямало-Ненецкий автономный округ 24
- 68 Томская область 24
- 69 Республика Калмыкия 23
- 70 Республика Марий Эл 21
- 71 Карачаево-Черкесская Республика 19
- 72 Амурская область 19
- 73 Республика Хакасия 17
- 74 Республика Северная Осетия-Алания 16
- 75 Камчатский край 14
- 76 Республика Адыгея 12
- 77 Республика Ингушетия 12
- 78 Чеченская Республика 10
- 79 Сахалинская область 9
- 80 Республика Алтай 5
- 81 Еврейская автономная область 3
- 82 Чукотский автономный округ 1
- 83 Магаданская область 1
- 84 Республика Тыва 1
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 528 543 случая (+0,19%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Ненецкий автономный округ 0%
- 2. Магаданская область, Республика Тыва 0,01%
- 3. Республика Алтай 0,03%
За последние сутки подтверждено 293 смерти
- Москва 49
- Санкт-Петербург 30
- Ростовская область 12
- Московская область 11
- Краснодарский край 11
- Нижегородская область 11
- Красноярский край 10
- Пермский край 9
- Свердловская область 9
- Алтайский край 9
- Тульская область 8
- Ленинградская область 7
- Республика Чувашия 7
- Самарская область 7
- Иркутская область 7
- Новосибирская область 6
- Волгоградская область 5
- Саратовская область 5
- Челябинская область 5
- Липецкая область 4
- Республика Башкортостан 4
- Курская область 3
- Вологодская область 3
- Мурманская область 3
- Псковская область 3
- Астраханская область 3
- Пензенская область 3
- Кемеровская область 3
- Белгородская область 2
- Смоленская область 2
- Тамбовская область 2
- Ярославская область 2
- Республика Карелия 2
- Республика Коми 2
- Архангельская область 2
- Республика Крым 2
- Республика Дагестан 2
- Ставропольский край 2
- Республика Мордовия 2
- Оренбургская область 2
- Республика Алтай 2
- Омская область 2
- Республика Бурятия 2
- Республика Саха (Якутия) 2
- Приморский край 2
- Амурская область 2
- Хабаровский край 2
- Ивановская область 1
- Севастополь 1
- Кабардино-Балкарская Республика 1
- Республика Марий Эл 1
- Удмуртская Республика 1
- Кировская область 1
- Тюменская область 1
- Забайкальский край 1
За весь период по России умерло 98 033 человека.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 7280 человек
- Москва 844
- Санкт-Петербург 713
- Московская область 425
- Нижегородская область 371
- Ростовская область 260
- Челябинская область 199
- Самарская область 184
- Воронежская область 179
- Саратовская область 163
- Свердловская область 156
- Республика Карелия 133
- Пензенская область 133
- Пермский край 127
- Республика Башкортостан 126
- Астраханская область 123
- Краснодарский край 119
- Красноярский край 114
- Тверская область 111
- Волгоградская область 110
- Ивановская область 105
- Ульяновская область 98
- Кировская область 97
- Тульская область 90
- Омская область 84
- Архангельская область 83
- Иркутская область 81
- Брянская область 79
- Курская область 79
- Вологодская область 78
- Ленинградская область 74
- Удмуртская Республика 73
- Алтайский край 71
- Ярославская область 70
- Ханты-Мансийский автономный округ 66
- Ставропольский край 57
- Республика Коми 56
- Новгородская область 54
- Карачаево-Черкесская Республика 54
- Орловская область 53
- Тамбовская область 53
- Калужская область 52
- Республика Адыгея 52
- Тюменская область 52
- Кабардино-Балкарская Республика 51
- Оренбургская область 51
- Республика Чувашия 47
- Республика Дагестан 45
- Рязанская область 44
- Смоленская область 44
- Калининградская область 42
- Владимирская область 41
- Кемеровская область 41
- Новосибирская область 41
- Томская область 41
- Курганская область 39
- Приморский край 37
- Республика Мордовия 36
- Белгородская область 31
- Хабаровский край 31
- Камчатский край 28
- Ямало-Ненецкий автономный округ 27
- Севастополь 26
- Республика Саха (Якутия) 26
- Амурская область 26
- Республика Калмыкия 20
- Республика Северная Осетия - Алания 19
- Забайкальский край 16
- Мурманская область 15
- Чеченская Республика 14
- Республика Марий Эл 14
- Республика Бурятия 13
- Сахалинская область 11
- Костромская область 10
- Липецкая область 9
- Республика Татарстан 9
- Псковская область 8
- Республика Крым 6
- Республика Тыва 6
- Магаданская область 4
- Ненецкий автономный округ 3
- Еврейская автономная область 3
- Республика Алтай 2
- Республика Хакасия 2
За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 146 408 человек.