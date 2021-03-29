За сутки в России подтверждено 8711 случаев COVID-19 в 84 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 13,1% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 1612

2 Санкт-Петербург 697

3 Московская область 595

4 Нижегородская область 291

5 Ростовская область 242

6 Воронежская область 205

7 Самарская область 200

8 Иркутская область 169

9 Саратовская область 156

10 Свердловская область 143

11 Челябинская область 134

12 Красноярский край 125

13 Пермский край 120

14 Волгоградская область 117

15 Краснодарский край 111

16 Республика Башкортостан 110

17 Пензенская область 106

18 Алтайский край 103

19 Ульяновская область 102

20 Омская область 102

21 Тверская область 99

22 Ленинградская область 98

23 Брянская область 95

24 Курская область 94

25 Кировская область 94

26 Вологодская область 93

27 Тамбовская область 91

28 Республика Карелия 89

29 Ярославская область 89

30 Тульская область 88

31 Липецкая область 87

32 Новосибирская область 87

33 Белгородская область 85

34 Удмуртская Республика 83

35 Оренбургская область 82

36 Архангельская область 79

37 Мурманская область 74

38 Ханты-Мансийский автономный округ 73

39 Республика Крым 73

40 Астраханская область 70

41 Ивановская область 67

42 Владимирская область 67

43 Республика Коми 65

44 Орловская область 63

45 Калужская область 61

46 Тюменская область 61

47 Республика Бурятия 59

48 Забайкальский край 57

49 Рязанская область 53

50 Ставропольский край 53

51 Смоленская область 52

52 Приморский край 52

53 Калининградская область 51

54 Хабаровский край 50

55 Севастополь 49

56 Кабардино-Балкарская Республика 49

57 Кемеровская область 49

58 Республика Дагестан 47

59 Псковская область 46

60 Костромская область 43

61 Республика Чувашия 43

62 Курганская область 41

63 Новгородская область 38

64 Республика Татарстан 38

65 Республика Мордовия 37

66 Республика Саха (Якутия) 26

67 Ямало-Ненецкий автономный округ 24

68 Томская область 24

69 Республика Калмыкия 23

70 Республика Марий Эл 21

71 Карачаево-Черкесская Республика 19

72 Амурская область 19

73 Республика Хакасия 17

74 Республика Северная Осетия-Алания 16

75 Камчатский край 14

76 Республика Адыгея 12

77 Республика Ингушетия 12

78 Чеченская Республика 10

79 Сахалинская область 9

80 Республика Алтай 5

81 Еврейская автономная область 3

82 Чукотский автономный округ 1

83 Магаданская область 1

84 Республика Тыва 1 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 528 543 случая (+0,19%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Ненецкий автономный округ 0%

2. Магаданская область, Республика Тыва 0,01%

3. Республика Алтай 0,03% За последние сутки подтверждено 293 смерти Москва 49

Санкт-Петербург 30

Ростовская область 12

Московская область 11

Краснодарский край 11

Нижегородская область 11

Красноярский край 10

Пермский край 9

Свердловская область 9

Алтайский край 9

Тульская область 8

Ленинградская область 7

Республика Чувашия 7

Самарская область 7

Иркутская область 7

Новосибирская область 6

Волгоградская область 5

Саратовская область 5

Челябинская область 5

Липецкая область 4

Республика Башкортостан 4

Курская область 3

Вологодская область 3

Мурманская область 3

Псковская область 3

Астраханская область 3

Пензенская область 3

Кемеровская область 3

Белгородская область 2

Смоленская область 2

Тамбовская область 2

Ярославская область 2

Республика Карелия 2

Республика Коми 2

Архангельская область 2

Республика Крым 2

Республика Дагестан 2

Ставропольский край 2

Республика Мордовия 2

Оренбургская область 2

Республика Алтай 2

Омская область 2

Республика Бурятия 2

Республика Саха (Якутия) 2

Приморский край 2

Амурская область 2

Хабаровский край 2

Ивановская область 1

Севастополь 1

Кабардино-Балкарская Республика 1

Республика Марий Эл 1

Удмуртская Республика 1

Кировская область 1

Тюменская область 1

Забайкальский край 1 За весь период по России умерло 98 033 человека. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 7280 человек Москва 844

Санкт-Петербург 713

Московская область 425

Нижегородская область 371

Ростовская область 260

Челябинская область 199

Самарская область 184

Воронежская область 179

Саратовская область 163

Свердловская область 156

Республика Карелия 133

Пензенская область 133

Пермский край 127

Республика Башкортостан 126

Астраханская область 123

Краснодарский край 119

Красноярский край 114

Тверская область 111

Волгоградская область 110

Ивановская область 105

Ульяновская область 98

Кировская область 97

Тульская область 90

Омская область 84

Архангельская область 83

Иркутская область 81

Брянская область 79

Курская область 79

Вологодская область 78

Ленинградская область 74

Удмуртская Республика 73

Алтайский край 71

Ярославская область 70

Ханты-Мансийский автономный округ 66

Ставропольский край 57

Республика Коми 56

Новгородская область 54

Карачаево-Черкесская Республика 54

Орловская область 53

Тамбовская область 53

Калужская область 52

Республика Адыгея 52

Тюменская область 52

Кабардино-Балкарская Республика 51

Оренбургская область 51

Республика Чувашия 47

Республика Дагестан 45

Рязанская область 44

Смоленская область 44

Калининградская область 42

Владимирская область 41

Кемеровская область 41

Новосибирская область 41

Томская область 41

Курганская область 39

Приморский край 37

Республика Мордовия 36

Белгородская область 31

Хабаровский край 31

Камчатский край 28

Ямало-Ненецкий автономный округ 27

Севастополь 26

Республика Саха (Якутия) 26

Амурская область 26

Республика Калмыкия 20

Республика Северная Осетия - Алания 19

Забайкальский край 16

Мурманская область 15

Чеченская Республика 14

Республика Марий Эл 14

Республика Бурятия 13

Сахалинская область 11

Костромская область 10

Липецкая область 9

Республика Татарстан 9

Псковская область 8

Республика Крым 6

Республика Тыва 6

Магаданская область 4

Ненецкий автономный округ 3

Еврейская автономная область 3

Республика Алтай 2

Республика Хакасия 2 За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 146 408 человек. ВОЗ: Коронавирус передался человеку от летучих мышей через другое животное