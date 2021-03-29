Защитник "Спартака" Маслов покинул расположение молодежной сборной

Защитник московского "Спартака" Павел Маслов покинул расположение молодежной сборной России. Об этом сообщил Telegram-канал национальной команды.

Маслов в матче против команды Франции получил вторую желтую карточку на турнире и автоматически пропустит заключительную встречу группового раунда молодежного ЧЕ против Дании.

В матче с французами судья дважды назначил пенальти в ворота россиян, Маслов был причастен к обоим эпизодам. Наставник команды Михаил Галактионов призвал не обвинять игрока в этом.

"Мы только что с ним быстро переговорили. Конечно, Павел очень расстроен. Я его поддержал со своей стороны, и команда его полностью поддерживает", - сказал он после матча.

Сборная России в воскресенье играет с Данией. После двух туров у датчан шесть очков, у Франции и России по три. Для выхода в плей-офф россиянам необходима победа.