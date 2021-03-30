Австрия ужесточила правила въезда для приезжих

В Австрии ужесточили правила въезда для временно прибывающих в страну лиц с целью борьбы с пандемией. Распоряжение правительства вступит в силу с 0.00 часов в четверг, сообщает телеканал oe24.at.

Прибывающие из всех стран, не входящих в ЕС и Европейское экономическое пространство (ЕЭП), а также из Болгарии, Эстонии, Франции, Италии, Мальты, Польши, Швеции, Словакии, Словении, Чехии, Венгрии и Кипра, где зафиксирован высокий уровень заболевания коронавирусом, должны представить тест ПЦР или тест на антитела не старше 72 часов.

Для путешественников, приезжающих из стран ЕС и ЕЭП, где широко не распространен COVID-19, необходимо иметь тестирования на коронавирус не старше семи дней после въезда.

Если при въезде в страну не могут быть представлены результаты анализов или соответствующая медицинская справка, то проверка на антитела должна быть проведена в течение 24 часов. Пассажиры, приезжающие в Австрию на работу, обязаны предварительно зарегистрироваться с помощью электронной формы. Эта регистрация должна обновляться каждый раз в течение 28 дней.