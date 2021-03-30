Благодаря нацпроекту в 2020 году 63 тысячи детей устроены в ясли

Почти 63 тысячи детей были устроены в ясли в 2020 году, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова во вторник, 30 марта.

"На 1 января текущего года в рамках национального проекта "Демография" введено почти 63 тысячи мест в дошкольных организациях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет", - сказала она в ходе заседания Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.

Голикова добавила, что также в рамках нацпроекта в прошлом году 1,7 тысячи воспитателей дошкольных негосударственных заведений повысили свою квалификацию и 36 женщин с детьми дошкольного возраста прошли профессиональную переподготовку.