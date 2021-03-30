Борисов: Для России в приоритете вакцинация россиян

Москва ищет ресурсы для поставок вакцины от COVID-19 стратегическим партнерам, но в первую очередь стремится обеспечить вакциной россиян, заявил журналистам вице-премьер Юрий Борисов, отвечая на вопрос о поставках вакцины в Венесуэлу во время визита в Каракас.

"Мы стараемся находить ресурсы для помощи нашим стратегическим партнерам, в числе которых и Венесуэла, но, учитывая тот факт, что в России тоже проводится иммунопрофилактика населения, мы в первую очередь стремимся обеспечить вакциной наших граждан", - сказал он.

Между тем, Венесуэла стала первой страной в латиноамериканском регионе, которая зарегистрировала на своей территории российскую вакцину "Спутник V" и подключилась к проведению ее клинических испытаний. В феврале-марте она приняла первую партию препарата общим объемом 105 тысяч доз и приступила к массовой вакцинации жителей. Правительство Венесуэлы также заинтересовано в поставках второй российской вакцины от коронавируса ЭпиВакКорона, разработанной новосибирским центром "Вектор". Об этом заявила вице-президент боливарианской республики Делси Родригес.