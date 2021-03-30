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30.03.2021 10:57
Рубрика: Происшествия

Член банды Басаева получил 14 лет колонии

Текст: Наталья Козлова
Житель Ставропольского края Мавлимберди Акбулатов, который почти четверть века назад воевал в банде Шамиля Басаева, получил 14 лет колонии строгого режима.
Фото: Владимир Песня/РИА Новости Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Фото: Владимир Песня/РИА Новости

О том, что все, кто посягал на жизнь российских военных, ответят по закону, сколько бы времени ни прошло, глава СК Александр Бастрыкин подчеркивает в каждом выступлении. Сегодня вынесен приговор очередному пойманному бандиту. Его задерживали сотрудники УФСБ по Ставропольскому краю, а дело вело Главное следственное управление СК по Северо-Кавказскому федеральному округу. Там собрали доказательства о преступлениях жителя Ставропольского края Мавлимберди Акбулатова. И обвинили его по самым тяжким статьям - посягательство на жизнь военнослужащих, бандитизм и вооруженный мятеж.

Фото: Игорь Подгорный/ТАСС
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Как объяснили корреспонденту "РГ" в Следственном комитете, в середине июля 1999 года Акбулатов добровольно вступил в банду Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба. В августе 1999 года боевики этой банды напали на военных в Ботлихском районе Дагестана. Среди тысячи бандитов был и Акбулатов. По этому уголовному делу 28 человек объявлены в федеральный и международный розыски. Уголовное преследование против семерых боевиков, в том числе Шамиля Басаева, прекращено в связи с их смертью.

- В настоящее время по уголовному делу привлекаются еще четверо участников нападения, причастность которых проверяется, устанавливаются их роль и действия в составе банды. Расследование уголовного дела продолжается, принимаются активные меры для установления других соучастников, - подчеркнули в СК.

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