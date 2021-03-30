Члены Совфеда защитят память героя войны генерала Ефремова

Группа сенаторов Российской Федерации подготовит обращение к мэру Москвы Сергею Собянину и депутатам Мосгордумы по поводу установки в столичном районе Хамовники бюста участника Великой Отечественной войны, Героя России генерала-лейтенанта Михаила Ефремова.

С такой инициативой выступил первый зампред комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров в ходе "круглого стола", посвященного защите исторической правды.

Идея установить памятник на улице, носящей имя генерала - участника Битвы за Москву, принадлежит Российскому военно-историческому обществу, однако проект встретил противодействие местных муниципальных депутатов, рассказал помощник президента РФ Владимир Мединский.

Согласно данным сайта общества, генерал-лейтенант Михаил Ефремов в ходе Битвы за Москву командовал 33-й армией, которая осенью 1941 года защищала столицу на наро-фоминском направлении. В начале 1942 года на подступах к Вязьме бойцы 33-й армии более двух месяцев удерживали позиции в окружении вражеских войск. Генерал Ефремов получил тяжелые ранения в апреле того же года при прорыве окружения и предпочел смерть плену. Указом президента России от 31 декабря 1996 года ему посмертно было присвоено звание Героя Российской Федерации.