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30 марта 2021 г.

Постановление губернатора Еврейской автономной области от 26 марта 2021 года № 79 "О внесении изменений и дополнения в некоторые постановления губернатора Еврейской автономной области"

В соответствии с письмом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Еврейской автономной области от 22.03.2021 № 79-00-02/18-812-2021 постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Еврейской автономной области от 01.04.2020 № 75 "Об установлении обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории Еврейской автономной области" следующие изменения и дополнение:

1.1. В пункте 2 слова "по 01 апреля 2021 года включительно" заменить словами "по 15 апреля 2021 года включительно".

1.2. В пункте 3:

- абзац первый дополнить словами ", с 30 марта 2021 года по 12 апреля 2021 года (включительно)";

- в подпункте 3.2 слова "Управлению здравоохранения правительства Еврейской автономной области" заменить словами "Департаменту здравоохранения правительства Еврейской автономной области";

- абзац первый подпункта 3.3 изложить в следующей редакции:

"3.3. Департаменту социальной защиты населения правительства Еврейской автономной области:".

2. Внести в постановление губернатора Еврейской автономной области от 12.05.2020 № 137 "О приостановлении личного приема граждан" следующее изменение:

- в пункте 1 слова "Приостановить до 01.04.2021 (включительно) личный прием граждан губернатором Еврейской автономной области, вице-губернатором Еврейской автономной области, заместителями председателя правительства Еврейской автономной области (исполняющими обязанности заместителей председателя правительства Еврейской автономной области), исполняющим обязанности заместителя председателя правительства области - начальника финансового управления правительства Еврейской автономной области" заменить словами "Приостановить до 15.04.2021 (включительно) личный прием граждан губернатором Еврейской автономной области, вице-губернатором Еврейской автономной области - первым заместителем председателя правительства Еврейской автономной области, заместителями председателя правительства Еврейской автономной области, (исполняющими обязанности заместителей председателя правительства Еврейской автономной области), заместителем председателя правительства Еврейской автономной области - начальником департамента финансов правительства Еврейской автономной области, заместителем председателя правительства Еврейской автономной области - руководителем аппарата губернатора и правительства Еврейской автономной области".

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пункта 2 настоящего постановления.

Пункт 2 настоящего постановления вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 01 апреля 2021 года.

Вице-губернатор области Д.Ф.Братыненко



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