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Фото: Сергей Жигунов женился в третий раз

Новости
    30.03.2021, 12:47
Текст:   Олег Усков

58-летний "гардемарин", советский, российский актер, режиссер и продюсер Сергей Жигунов женился в третий раз.

Избранница артиста - 46-летняя журналистка Виктория Ворожбит, которая, как отмечают в профильных СМИ, внешне очень похожа на прежнюю любовь и коллегу Сергея по "Прекрасной няне" - Анастасию Заворотнюк.

О свадьбе стало известно из аккаунта жениха в Instagram.

Стоит отметить, что именно из-за романа с Заворотнюк Жигунов развелся с актрисой Верой Новиковой - после 22 лет брака. Причем как только отношения Сергея и Анастасии иссякли, и Заворотнюк встретила своего будущего мужа, фигуриста Петра Чернышева, Жигунов и Новикова поженились во второй раз. И прожили вместе еще одиннадцать лет. После чего опять развелись.

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