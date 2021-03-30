Гол Проворова принес "Филадельфии" волевую победу над "Баффало"

"Филадельфия" свой очередной матч проводила в гостях против "Баффало". Хозяева после точных бросков Хенри Йокихарью, Коди Икина и Брэндона Монтура повели (3:0). Однако "летчики" не сдались. Кевин Хейз, Клод Жиру и Шон Кутюрье сумели перевести игру в овертайм.

А в дополнительной пятиминутке подключившийся к атаке защитник Иван Проворов переиграл вратаря и принес своей команде победу. Также в ходе матча Проворов отметился голевой передачей.

Four straight goals capped off with this beauty by Ivan Provorov in OT!



NHL x @trulyseltzer pic.twitter.com/7mxp16y1CY — NHL (@NHL) March 30, 2021

В другом матче "Колорадо" легко переиграл "Анахайм" - 5:2. Гол и передача на счету российского нападающего Валерия Ничушкина.