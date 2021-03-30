Интервью с Дмитрием Песковым. Главное

- Дмитрий Песков признал, что победить коронавирус очень сложно. По его мнению, COVID уже никуда не уйдет. В связи с этим нужно усиливать пропаганду вакцинации. Песков надеется, что пример Владимира Путина придаст динамику этому процессу по всей стране.

- В планах президента - несколько региональных поездок. Приглашений с визитами за рубеж много, но точных планов нет - все зависит от эпидемиологической ситуации.

- Подробно обсуждалось регулирование соцсетей. Зарубежные IT-компании должны придерживаться норм и правил стран, где они работают. Нежелание идти на компромисс ведет к конфронтации, но есть хороший пример. В результате диалога с Telegram удалось снять вопрос о блокировки с повестки дня.

- Продолжая эту тему, Песков объяснил нежелание президента заводить страницу в соцсети.

- Порассуждали и о борьбе с коррупцией. Для того, чтобы взятки не брали, их нужно перестать давать, а также необходимо обеспечить неотвратимость наказания, заявил, например, пресс-секретарь президента.

- Разговор шел и о широком спектре международных тем. В частности - о союзниках. Все происходящее в Беларуси является ее внутренним делом, но подчеркнул, что Россия "сердцем и душой" болеет за белорусских братьев. Речи об объединении двух стран при этом не ведется, есть планы по углублению интеграции в Союзном государстве.

- Идея провести саммит "ядерной пятерки" при отсутствии желания, как минимум, у американцев сейчас мало реализуема.

- Нельзя дать отношениям РФ и США скатываться по наклонной, нужно начать говорить. С Вашингтоном надо обсуждать стратегическую стабильность, контроль над вооружениями.

- Личную роль Путина в том, чтобы остановить войну в Карабахе, должны помнить все.

- Блогер Алексей Навальный несет ответственность за свои деяния по закону как гражданин РФ. "Почему мы выполняем закон, а он не должен выполнять?" - заметил Песков.

- Немало собеседник журналистов рассказал и о личных предпочтениях президента. Главное хобби Владимира Путина - это чтение. Глава государства смотрит телеканалы на иностранных языках, несколько раз в неделю занимается английским.

- Домашние животные остаются в жизни президента. При этом пресс-секретарь рядом с Путиным никогда не видел кошек - только собак.

- Президент неприхотлив в еде и предпочитает самые простые блюда, главное - поменьше мучного.

- Путин спокойно относится к моде в одежде, носит фактически одинаковые костюмы и рубашки.