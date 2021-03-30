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30.03.2021,  
14:14
Текст:  Александр Емельяненков

Летные испытания "Сармата" начнутся в ближайшее время

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, выступая сегодня на открытии Королевских чтений в Москве, подтвердил ожидания: летные испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" начнутся в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что МБР "Сармат", разработанная в ГРЦ имени Макеева на Урале, успешно прошла стадию бросковых испытаний на полигоне Плесецк. И теперь, по словам Рогозина, основная работа на ближайший период - подготовка к ЛКИ, полноценным летно-конструкторским испытаниям.

Фото: Олег Кулешов / ЦКБ "Рубин"
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Эта тяжелая ракета на жидких компонентах топлива должна прийти на смену шахтным МБР предыдущего поколения РС-20В "Воевода" (в классификации НАТО - SS-18 "Сатана"). По сведениям из открытых источников, соединения Ракетных войск стратегического назначения с таким типом ракет дислоцируются в Оренбургской области и Красноярском крае.

И там же, неподалеку, на Красноярском машиностроительном, готовятся к серийному производству новых МБР "Сармат". Но готовятся к этому не одни, а в широкой кооперации с другими заводами, КБ и ядерно-оружейными центрами России. А параллельно с этим в том же Красноярском крае, в районе поселка Северо-Енисейский, создадут (или уже создали) специальный полигон для летно-конструкторских испытаний "Сармата". Такую задачу поставил в декабре 2020 года на расширенном заседании коллегии Минобороны России Сергей Шойгу.

Тогда же в интервью "Красной звезде" главком РВСН Сергей Каракаев сообщил, МБР "Сармат" планируется к постановке на боевое дежурство в 2022 году. Возможности новой ракеты таковы, что позволяют производить ее пуски по суборбитальной траектории, в том числе через Южный полюс, в обход уже развернутых средств ПРО.

Разработчики "Сармата" уверяют, что при минимальной доводке ракету-носитель можно будет использовать и для запуска гражданских космических аппаратов.

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