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30.03.2021 19:28
Рубрика: Спорт

Левандовский пропустит четыре недели из-за травмы

Текст: Максим Домчев

Нападающий сборной Польши и мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовский пропустит около месяца из-за травмы, которую получил в матче второго тура отборочного турнира чемпионата мира против сборной Андорры. Голеадор "Баварии" из-за повреждения был заменен на 62-й минуте.

Фото: Елена Рыбакова/РИА Новости
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Во вторник было проведено обследование травмированного колена, и врачи сообщили игроку, что на восстановление уйдет около четырех недель. Таким образом Левандовский точно не сыграет против команды Англии в третьем туре отбора к ЧМ-2022.

Помимо этого, лидер "Баварии" не сможет помочь клубу в обоих матчах 1/4 финала Лиги чемпионов с "Пари Сен-Жермен", запланированных на 7 и 13 апреля.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Чемпионат мира по футболу 2022

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