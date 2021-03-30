Лукин покинул пост президента Паралимпийского комитета России

Руководители ПКР приняли это решение в соответствии с требованиями Спортивного арбитражного суда в Лозанне от 17 декабря 2020 и требованиями критериев по восстановлению ПКР, которые были опубликованы в феврале.

Временно исполняющим обязанности главы ПКР был утвержден первый вице-президент организации Павел Рожков, который и возглавит делегацию на Паралимпийских играх в Токио.

Также ПКР утвердил в качестве альтернативы гимну России фрагмент Первого концерта Петра Чайковского. Окончательное решение о замене гимна будет принято после согласования с Международным паралимпийским комитетом.