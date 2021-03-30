Матвиенко наградили Почетной медалью парламента Армении

Спикер парламента Армении Арарат Мирзоян наградил председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко Почетной медалью Национального Собрания республики, сообщает ТАСС со ссылкой на текст соответствующего указа.

"Наградить Почетной медалью Национального Собрания Республики Армения председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентину Матвиенко за значительный вклад в защиту общечеловеческих ценностей, прав и свобод человека, а также за укрепление межпарламентских дружеских отношений между Арменией и Россией", - приводит агентство текст документа.