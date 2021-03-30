МИД РФ: Антироссийские санкции Австралии не останутся без ответа

Санкции, введенные Австралией против одного физлица и четырех компаний из России в связи со строительством моста через Керченский пролив, не останутся без ответа, заявило посольство РФ в Канберре.

"Расцениваем их как недружественный шаг, который, разумеется, не останется без последствий", цитирует "Интерфакс" слова пресс-атташе посольства России в Австралии Ильи Рощенкова.

Ранее МИД Австралии заявил, что санкции были введены "в координации с Канадой и согласуются с действиями, предпринятыми Великобританией и Европейским союзом".