Мутко: Необходимо закрепить авторский надзор за архитектурными проектами

Проект закона об архитектурной деятельности будет доработан и в течение года представлен на обсуждение. Об этом сказал журналистам замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин на открытии третьего потока образовательной программы Архитекторы.рф.

Решения и предложения архитектора должны быть закреплены в утвержденном проекте планировки территории, измененном генплане региона с учетом принятия мастер-плана, отметил Стасишин. "Это делается не ради какого-то инвестора, а ради развития города и создания новой среды. Губернатор должен опираться на профессиональное мнение тех людей, которые заинтересованы в улучшении качества жизни внутри этого города или утверждаемого проекта планировки территории. А после этого уже инвесторы должны принимать правила игры, которые утвердил губернатор по предложению главного архитектора", - объяснил замминистра.

Сейчас нередко бывает, что объект в итоге сильно отличается от первоначального проекта, рассказал гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко, потому что юридического влияния на проект у архитектора после принятия проекта нет. Свои изменения, иногда практического характера, вносят во время строительства и заказчик, и подрядчик. Необходимо вернуться к вопросу закрепления авторского надзора архитектора за проектами, считает Мутко.

Ранее замминистра строительства и ЖКХ Дмитрий Волков сообщал, что есть три варианта законопроекта об архитектурной деятельности, которые в этом году предполагается обсудить на нескольких площадках.