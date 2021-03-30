Названы худшие импортные вина в России

Роскачество составило рейтинг худших импортных вин, представленных на российском рынке. В исследовании участвовали более 120 марок из 13 стран в ценовой категории до 1000 рублей.

Исследование проводила дегустационная комиссия аккредитованной лаборатории. Эксперты не знали ни марок вин, ни стран происхождения и работали по международно признанному регламенту дегустаций.

В Роскачестве отметили, что среди стран худшие результаты в исследовании показала Грузия. Среди 15 вин, которые вошли в антирейтинг, оказалось пять грузинских вин. Наиболее низкую оценку в исследовании получило именно грузинское вино.