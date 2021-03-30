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30.03.2021 20:46
Рубрика: Власть

Связь без прослушки

Новые полевые радиостанции нельзя запеленговать, прослушать или заглушить
Текст: Сергей Птичкин
Российская газета - Федеральный выпуск № 67(8418)
Более 1,7 тысячи цифровых портативных радиостанций шестого поколения Р-187-П1 "Азарт" (получивших в армии обозначение "Азарт-П1") переданы по гособоронзаказу в войска Южного военного округа.
Радиостанцию "Азарт-П1" полюбили в войсках за качество и устойчивость связи в любых условиях. Фото: Пресс-служба АО "НПО Ангстрем" Радиостанцию "Азарт-П1" полюбили в войсках за качество и устойчивость связи в любых условиях. Фото: Пресс-служба АО "НПО Ангстрем"
Радиостанцию "Азарт-П1" полюбили в войсках за качество и устойчивость связи в любых условиях. Фото: Пресс-служба АО "НПО Ангстрем"

Об этих радиостанциях стоит рассказать более подробно. Со связью в отечественных Вооруженных силах, что в советские времена, что относительно недавно, было, мягко говоря, не очень. Когда Советская армия участвовала в войне в Афганистане, оказалось, что враги-душманы имеют гораздо более качественные портативные радиостанции, чем мы. Проблемы со связью постоянно возникали и в период проведения длительной антитеррористической операции на Северном Кавказе. И даже во время "Принуждения к миру" в 2008 году.

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Однако специалистам Научно-производственного объединения "Ангстрем" удалось спроектировать и запустить в производство портативную радиостанцию Р-187-П1 "Азарт", подобных которой у нас еще не было. В войсках ее оценили сразу и очень высоко.

Что же особенного в этой радиостанции?

Р-187-П1 "Азарт" относится к классу программно-определяемых радиостанций (SDR). Внедренные ноу-хау позволяют организовать подсистему радиосвязи тактического звена управления и обеспечить помехозащищенный обмен информацией в любых условиях, в том числе при радиоэлектронном противодействии противника.

Уникальным программно-техническим решением новой российской радиостанции является режим псевдослучайной перестройки рабочей частоты со скоростью до 20 000 скачков в секунду. В этом режиме исключается любая возможность технического подавления связи или перехвата/пеленгации сигнала, что обеспечивает высокую защищенность передаваемой информации и устойчивость системы связи. То есть разговоры по "Азарту" невозможно ни запеленговать, ни прослушать, ни заглушить.

Применяемая в радиостанции SDR-платформа позволяет гарантировать возможность организации радиосвязи с радиостанциями различных поколений, работающими с разными протоколами и диапазонами частот.

В отечественных Вооруженных силах используется более 60 видов различных цифровых и аналоговых радиосредств, которые почти несовместимы друг с другом. "Азарт" - единственная из российских радиосредств совместима с радиостанциями всех типов и поколений, используемых в войсках.

В настоящее время имеется 10 вариантов исполнения радиостанции, одним из которых является экспортный вариант, в приобретении которого сегодня, как выяснилось, заинтересовано более 30 стран.

Это оказалось для кого-то шоком. Такого не может быть, потому что не может быть никогда. Ну не в состоянии Россия разрабатывать и тем более производить радиостанции, которые по своим возможностям одни из лучших в мире.

И в СМИ вбросили абсолютно бредовую информацию. Будто бы производители "Азарта" закупают радиостанции не очень высокого качества в Китае, вкладывают их в свою оболочку и поставляют в Российскую армию, а также продают за рубеж. Вот этого как раз не может быть в принципе. Китайские радиостанции хорошо известны в мире. Поэтому никто не станет покупать фактический контрафакт.

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости
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А в Российскую армию подобную поделку поставлять очень рискованно, так как обман в любом случае вскроется. Между тем Вооруженные силы закупают "Азарт" все более активно. Интересно, что с 2016 года техническое обеспечение связи при проведении Парадов Победы осуществляется только при помощи "Азартов". И самый свежий факт. На учениях "Умка-21", которые идут в Арктике, настоящей сенсацией стало одновременное всплытие трех атомных подводных лодок, взломавших лед. Так вот главком ВМФ адмирал Николай Евменов принимал доклад об удачном всплытии по радиостанции Р-187-П1.

Это показали крупным планом все новостные телеканалы России, что, в свою очередь, перечеркивает все фейковые новости о недееспособности отечественной радиопромышленности.

Власть Безопасность Армия Оружие с Сергеем Птичкиным

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