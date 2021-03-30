Опубликован проект постановления о создании системы прослеживаемости товаров

Регламент коснется товаров, ввезенных на территорию страны. Предполагается, что новые правила начнут действовать с 1 января 2023 года.

В проекте постановления отмечается, что Федеральная налоговая служба должна до 1 июля 2021 года разработать формат документов, содержащих реквизиты прослеживаемости, а до 1 декабря 2022 года - порядок предоставления необходимых данных в органы исполнительной власти.

В свою очередь Федеральная таможенная служба должна утвердить порядок присвоения регистрационного номера партии товара, подлежащего контролю.

Национальная система прослеживаемости товаров призвана предотвратить ввоз в Россию контрафактной продукции и повысить конкурентоспособность отечественной продукции.