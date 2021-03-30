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30.03.2021 22:07
Рубрика: Общество

Опубликованы проекты документов для вузовской программы "Приоритет-2030"

Текст: Мария Агранович
30 марта на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов опубликованы проекты документов, необходимых для реализации программы по поддержке вузов "Приоритет-2030".

Это проект постановления правительства о реализации программы, а также проекты порядка отбора вузов и порядка предоставления грантов из федерального бюджета.

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
Высшее образование перестало быть главным ориентиром в системе ценностей

"Программа станет крупнейшей в истории современной России по государственной поддержке университетов: в ней будут участвовать не менее 100 образовательных организаций, - сообщает пресс-служба Минобрнауки. - Претендовать на поддержку в рамках программы академического лидерства смогут университеты из всех субъектов страны".

В министерстве уверены, что, благодаря программе, студенты из разных регионов получат качественное высшее образование, возможность заниматься наукой. Ведь "Приоритет-2030" обеспечит сбалансированное развитие науки и высшего образования по всей России.

Каждому университету-участнику ежегодно будет предоставляться базовый грант в размере 100 млн рублей на проекты по социально-экономическому развитию региона. А часть университетов по итогам конкурса смогут претендовать на специальные гранты для развития исследовательского, территориального и отраслевого лидерства.

Предполагается, что участвовать в программе смогут и отраслевые (медицинские, транспортные, аграрные, педагогические и другие) вузы.

Эксперт: Российские вузы укрепляют свои позиции в мировых рейтингах

Оценивать университеты будут независимые специалисты из конкретных областей экономики и науки. Акцент на уникальность и прорывной характер исследований и разработок, вклад университетов в развитие регионов и в увеличение производства наукоемкой продукции.

Программа стратегического академического лидерства "Приоритет-2030" разработана Министерством науки и высшего образования РФ в рамках федерального проекта "Развитие интеграционных процессов в сфере науки, высшего образования и индустрии" нацпроекта "Наука и университеты" и федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".

Общество Образование Правительство Минобрнауки

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