Открытая демонстрация: турецкие танки М60А1 заметили в Ливии

Askerî Eğitim, İş Birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında, Libya Silahlı Kuvvetlerine yönelik eğitimlere devam ediyoruz. Görevli personelimiz tarafından Libyalı askerlere “Sınıf Okulu İntibak Eğitimi” veriliyor.#MSB #TSK pic.twitter.com/xTZs51R48a— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 27, 2021
В частности, они объясняют местным бойцам особенности устройства 12,7-мм пулемета М85, применяемого для поражения наземных и воздушных целей.
Первая информация о переброске в Ливию "шестидесятых" появилась в конце мая прошлого года, когда в районе Триполи был замечен тягач с тралом, на котором находился укрытый брезентом танк. Несмотря на такую маскировку, можно было легко понять, что перед нами именно этот образец техники американского производства.
Ранее силы ПНС и противостоящая им Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара применяли в ходе сражений закупленные в Советском Союзе, а также в странах Восточной Европы Т-55, Т-62 и Т-72. Значительное их количество оказалось потеряно в боях и по техническим причинам.
В результате Турция, до сих пор эксплуатирующая несколько сотен М60 различных модификаций, решила усилить ударные возможности своих подопечных поставками такой бронетехники.
Интересно, что наряду с танками на одной из фотографий в объектив попала реактивная система залпового огня T-122 Sakarya. Об их переброске в эту горячую точку также сообщалось в мае 2020 года.
Libya'da M60A1 Patton tankı görüntülendi. pic.twitter.com/xlwLZ5Pe0z— Akademik Filo (@akademikfilo) May 29, 2020