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30.03.2021,  
14:06
Текст:  Алексей Моисеев

Открытая демонстрация: турецкие танки М60А1 заметили в Ливии

Основные боевые танки М60А1 впервые открыто продемонстрированы в Ливии. На обнародованных фотографиях видны несколько боевых машин, хранящихся в ангаре. Рядом с ними находятся военнослужащие формирований Правительства национального согласия и турецкие специалисты, передающие им опыт эксплуатации такой техники.

В частности, они объясняют местным бойцам особенности устройства 12,7-мм пулемета М85, применяемого для поражения наземных и воздушных целей.

Фото: Владимир Астапкович \ РИА Новости
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Первая информация о переброске в Ливию "шестидесятых" появилась в конце мая прошлого года, когда в районе Триполи был замечен тягач с тралом, на котором находился укрытый брезентом танк. Несмотря на такую маскировку, можно было легко понять, что перед нами именно этот образец техники американского производства.

Ранее силы ПНС и противостоящая им Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара применяли в ходе сражений закупленные в Советском Союзе, а также в странах Восточной Европы Т-55, Т-62 и Т-72. Значительное их количество оказалось потеряно в боях и по техническим причинам.

В результате Турция, до сих пор эксплуатирующая несколько сотен М60 различных модификаций, решила усилить ударные возможности своих подопечных поставками такой бронетехники.

Интересно, что наряду с танками на одной из фотографий в объектив попала реактивная система залпового огня T-122 Sakarya. Об их переброске в эту горячую точку также сообщалось в мае 2020 года.

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