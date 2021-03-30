Песков назвал главное хобби Путина

Главное увлечение президента - чтение. Об этом в интервью изданию aif.ru заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Главное его хобби - это чтение. В основном это историческая литература, мемуары и пр.", - уточнил Песков.

На вопрос, читает ли Владимир Путин газеты, пресс-секретарь президента ответил, что он их выписывает. "Они приходят к нему и в Кремль, и в Ново-Огарево. Они у него всегда в самолете, когда он куда-то летит. Поэтому он достаточно часто их просматривает. И, помимо этого, он еще получает дайджесты прессы", - сообщил он.

Президент смотрит немецкие телеканалы и телеканалы на английском. "Не каждый день, но обязательно несколько раз в неделю занимается английским. Это короткие занятия, но регулярные", - также рассказал Песков.