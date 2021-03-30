Песков оценил возможность решить вопрос Донбасса без Киева

Невозможно решить вопрос Донбасса без участия Киева, однако запретить лидерам России, ФРГ и Франции обмениваться мнениями по этому вопросу никто не может запретить. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Никто не сможет решить этот вопрос, - заявил представитель Кремля, комментируя слова пресс-секретаря МИД Украины Олег Николенко о возможности решения ситуации на востоке Украины только в полном составе "нормандского формата". - Но с другой стороны, вряд ли можно отказать в праве лидерам трех стран обменяться мнениями по эскалации напряженности на юго-востоке Украины".

Ранее он сообщил о том, что совместная видеоконференция Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона согласовывается. Одна из тем повестки - урегулирование ситуации в Донбассе.