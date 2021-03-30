Песков рассказал о планах поездок Путина

В планах президента - несколько региональных поездок. Приглашений с визитами за рубеж много, но точных планов нет - все зависит от эпидемиологической ситуации. Об этом заявил в интервью изданию aif.ru пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Пока намечены несколько региональных поездок. Я думаю, после того, как президент завершит прививочный цикл, он начнет весьма и весьма активно передвигаться по стране", - сообщил Песков.

"Что касается зарубежных визитов, то у него очень много действующих приглашений. Поэтому, я думаю, будут потихоньку возобновляться международные контакты", - анонсировал пресс-секретарь президента. "Однако точных планов нет, потому что сейчас любое приглашение делается с оговоркой: если позволит эпидемиологическая ситуация", - заключил он.