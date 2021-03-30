Песков рассказал про отношение Путина к моде

Президент спокойно относится к моде в одежде, носит фактически одинаковые костюмы и рубашки. Об этом заявил в интервью aif.ru пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

На вопрос, следит ли Путин за модой, Песков пояснил: "Он абсолютно спокойно относится к этому вопросу". "Он фактически носит одинаковые костюмы, одинаковые рубашки", - добавил он.

"Но в тайге в рубашке и ботинках не походишь, там холодно! Поэтому можно сказать так: он одевается в соответствии с тем местом, где находится", - прокомментировал пресс-секретарь президента одежду Путина во время недавнего отдыха в тайге.

Нет у Путина и своего модельера. "У него минимальное внимание к моде", - сказал Песков.