Песков сообщил о предпочтениях Путина в еде

Президент неприхотлив в еде и предпочитает самые простые блюда, главное - поменьше мучного. Об этом в интервью изданию aif.ru заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, есть ли продукты, которые президент не переносит и которые на стол ему никогда не положат, Песков сказал, что о таких не знает.

"Он очень неприхотлив в еде и совершенно точно не делает из нее культа. Ест самые простые блюда", - пояснил пресс-секретарь президента.

"Только следит за тем, чтобы было поменьше мучного", - заключил Песков.