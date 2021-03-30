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30.03.2021 16:40
Рубрика: Происшествия

По делу о госизмене прокурор запросил для подсудимого 12 лет колонии

Текст: Иван Петров

Гособвинитель попросил Мосгорсуд назначить жителю подмосковного Одинцово Сергею Петушкову наказание в виде 12 лет лишения свободы. Мужчину обвиняют в государственной измене. В прениях сторон прокурор попросил суд отправить Петушкова на 12 лет в колонию строгого режима. Приговор будет оглашен в среду 31 марта в 13:00.

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Впрочем, судебное заседание, как и сегодняшнее, пройдет в закрытом режиме. Поскольку в уголовном деле присутствуют материалы под грифом "совершенно секретно".

36-летний уроженец Одинцовского района Московской области Сергей Петушков был арестован 25 июня 2019 года. Ему предъявили обвинение по статье 275 УК РФ "государственная измена". Детали обвинения не раскрываются.

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