По делу о госизмене прокурор запросил для подсудимого 12 лет колонии

Гособвинитель попросил Мосгорсуд назначить жителю подмосковного Одинцово Сергею Петушкову наказание в виде 12 лет лишения свободы. Мужчину обвиняют в государственной измене. В прениях сторон прокурор попросил суд отправить Петушкова на 12 лет в колонию строгого режима. Приговор будет оглашен в среду 31 марта в 13:00.

Впрочем, судебное заседание, как и сегодняшнее, пройдет в закрытом режиме. Поскольку в уголовном деле присутствуют материалы под грифом "совершенно секретно".

36-летний уроженец Одинцовского района Московской области Сергей Петушков был арестован 25 июня 2019 года. Ему предъявили обвинение по статье 275 УК РФ "государственная измена". Детали обвинения не раскрываются.