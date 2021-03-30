Почему в России популярны японские трехстишия

Японская поэзия в России популярна, а имя Мацуо Басё не только известно очень многим, но даже стало своего рода мемом, достаточно вспомнить серию шуточных картинок со стихами про Басё и "кисё". Тем более этот феномен интересен тем, что Россия - страна совершенно другой культуры, и трехстишия хайку, получившие в нашей стране наибольшую известность из всех видов японской поэзии, лишь обманчиво легки для понимания. На самом деле они требуют от читателя весьма утонченных познаний.

На фото - написанная тушью с оригинала работы Сэнгая Гибона рыба фугу. Эта рыба фигурирует во многих хайку, в том числе и у Басё. Фото: Анна Семида

Например, надо разбираться в принципах японского понимания прекрасного, в старинной китайской и японской литературе, в запутанной японской символике. Подавляющее большинство читателей в таких вещах не очень сведущи. Даже среди японцев не слишком много тех, кто в этом разбирается. Однако число людей, увлекающихся японскими стихами, в России только увеличивается. Об этом феномене "РГ" поговорила с одним из популяризаторов японской поэзии, автором телеграм-канала Haiku Daily Анной Семидой.

Анна, с чем связана популярность хайку в России?

Анна Семида: Объяснить не могу, могу только констатировать факт, что да, поэзией в этом жанре увлекаются многие люди. Возможно, потому что на первый взгляд она, действительно, кажется легкой - нет рифмы, всего-то 17 слогов. Не страшно пробовать самовыразиться в такой короткой форме. С другой стороны, хайку помогает "поймать момент", то самое пресловутое ощущение "здесь и сейчас", к которому нас призывают стремиться психологи. Возможно, хайку помогает проживать каждое мгновение более осознанно, перерабатывая свои будни в поэтические высказывания.

В феврале у меня прошел курс "Басё зимой. Пять хайку, чтобы пережить холода", где мы разбирали оригиналы трехстиший Басё. На курсе училось 50 человек, а в марте идет марафон "Haiku-21. Как писать по-русски в японском стиле", где сейчас учатся почти 40 человек. Это довольно большая аудитория для такой узкой, нишевой темы.

17 слогов оригинала трехстишия можно легко разобрать с наставником, даже если ты не знаешь японского языка

Вы изучаете хайку в оригинале?

Анна Семида: Мне грустно, что в советской традиции оригиналов как будто и не существовало, обсуждались только переводы. А ведь самое интересное - изучать оригинал, делать собственный перевод, формулируя японское поэтическое высказывание на русском языке. Я не сакрализирую японскую поэзию, наоборот, показываю, что в оригинале она гораздо проще, чем в русских переводах. А 17 слогов оригинала можно легко разобрать с наставником, даже если ты не знаешь японского языка. Этим мы и занимаемся на курсах. В своем проекте я перевожу не только хайку, но и танка, и канси, и современные стихи, но только жанр хайку стал международным, поэтому есть запрос научиться писать именно в этом жанре.

Из поэтического блога сначала выросли поэтические вечера, потом поэтические курсы и лекции. Недавно я начала делать подкаст "Radio Haiku. Как звучат японские стихи" и планирую его развивать и дальше, потому что многим как раз интересно, как звучит японская поэзия по-японски. Это был для меня настоящий вызов - работать у микрофона, но оказалось, что я испытываю наслаждение, поэтому с удовольствием прихожу на радиопередачи, если меня зовут. Конечно же, мечтаю выпустить книгу, только нужно окончательно отбросить лень и засесть за долгую кропотливую работу.

Хайку помогает поймать момент времени, то самое ощущение "здесь и сейчас", к которому нас призывают стремиться психологи

Как обычно происходит работа над переводом?

Анна Семида: Надо выбрать стихотворение (а я перевожу только то, что меня трогает), сделать собственный перевод, изучить контекст, биографию автора, подобрать иллюстрацию. Иногда приходит какая-то классная идея, но ты очень долго не можешь ее реализовать, что называется, "не идет". А иногда пишешь пост буквально на коленке за 15 минут, но с каким-то особым чувством - и такие спонтанные посты обычно находят большой отклик у читателей. Впрочем, все мои посты в телеграм-канале подписчики комментируют, спорят, предлагают свои варианты перевода. Мне нравится, что вокруг Haiku Daily сформировалось приятное живое сообщество, где люди знакомятся, находят друзей по интересам. Для многих мой проект - островок стабильности, психологической поддержки. Действительно, я замечаю, что он и саму меня делает лучше. Как это работает? Не понимаю, знаю только, что в хайку заложена большая сила.